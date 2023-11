Prozessbeginn um tödlichen Angriff vor Bremer Hauptbahnhof

Mehr zum Thema

Prozessbeginn gegen Frauenarzt: Mutmaßliche Verstümmelung Ein Frauenarzt aus Niedersachsen steht ab Montag (9.00 Uhr) vor Gericht, weil er seine Ehefrau auf der Hochzeitsreise verstümmelt haben soll. In dem Prozess am Landgericht Braunschweig wird dem 54-jährigen Mann von der Staatsanwaltschaft Verstümmelung weiblicher Genitalien und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.