Prozessbeginn gegen Rechtsanwalt verschoben

Zoll beschlagnahmt 630 Kilogramm Wurst und Käse Der Erfurter Zoll hat bei einer Kontrolle eines Kleintransporters 630 Kilogramm Wurst und Käse sowie 460 Liter Alkohol beschlagnahmt. Die beiden Insassen des Kleintransporters im Alter von 41 und 34 Jahren hatten die Waren weder angemeldet noch versteuert, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Sie wurden auf einem Rasthof an der A4 kontrolliert.

Thüringer Industrie schwächelt Die Thüringer Industrie hat zuletzt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im August lagen die Umsätze mit rund 3,2 Milliarden Euro preisbereinigt um 4,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Schon im Juli hatte das preisbereinigte Minus bei 5,5 Prozent gelegen. Auch nominal, also ohne die allgemeinen Preisanstiege herauszurechnen, stand hinter beiden Monaten ein Minus.