Prozessbeginn gegen 24-Jährigen wegen tödlichen Messerstichs

Wegen eines tödlichen Messerstichs in den Kopf eines Mitbewohners muss sich ein 24 Jahre alter Mann von Freitag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 19. Dezember vergangenen Jahres den 28-Jährigen während eines Streits so heftig mit einem Messer verletzt zu haben, dass dieser trotz Notoperation zwei Tage später im Krankenhaus starb. In dem Streit ging es demnach vermutlich um Geld. Täter und Opfer stammen aus Somalia.

Der zur Tatzeit 23 Jahre alte Verdächtige floh nach der Tat zunächst. Gegen ihn wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Dreieinhalb Wochen nach der Tat wurde er im französischen Lille gefasst.

Für die Verhandlung sind zunächst zehn Verhandlungstage bis Ende Dezember festegelegt worden.