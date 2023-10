Prozessbeginn: Ex-Lehrling attackiert Ausbilder mit Messer

Mehr zum Thema

Eurofighter auf dem Weg zur Militärübung nach Jordanien Sechs Eurofighter sind am Dienstagvormittag vom Luftwaffenstützpunkt Laage (Landkreis Rostock) aus zu einer länger geplanten Militärübung nach Jordanien aufgebrochen. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung Desert Air teilnehmen. Erklärtes Ziel ist der gemeinsame fliegerische Erfahrungsaustausch in der Region.