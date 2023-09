Prozess zu Millionen-Betrug mit Luxuswagen und Masken

Mehr zum Thema

RTL

Unbekannter mit Hund stört S-Bahnverkehr Ein Unbekannter mit einem Hund hat in Berlin-Friedrichshain am Bahnhof Ostkreuz eine Verkehrsstörung verursacht und einen S-Bahnzug beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Unbekannte am Dienstagnachmittag die Bahn noch betreten, obwohl das Abfahrtssignal schon ertönt war und sich die Türen schlossen. Eine Tür klemmte den Hund ein. Als sich die Bahn in Bewegung setzte, betätigten Reisende deshalb die Notbremse und befreiten das Tier, indem sie die Tür gewaltsam öffneten. Dadurch wurde sie beschädigt und die S-Bahn musste aus dem Verkehr genommen werden.

Berlin beteiligt sich an Übung zu Cyberangriff Berlin beteiligte sich an der bundesweiten Übung für den Fall eines Cyberangriffs. Die Sicherheit von morgen wird heute vorbereitet. Genau deshalb üben und optimieren wir, wann auch immer es möglich ist - zuletzt im größeren Stil mit der Übung für die UEFA EURO 2024 und heute mit der länder- und ressortübergreifenden Krisenmanagementübung, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SDP) am Mittwoch mit. Der Startknopf für die zweitägige heiße Phase der Übung Lükex 23 wurde am Morgen um 9.00 Uhr beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gedrückt, wie eine Sprecherin bestätigte.