Prozess wegen Überfalls auf Geldtransporter beginnt

Lok fährt im Bahnhof Itzehoe gegen IC: Mehrere Verletzte Im Bahnhof Itzehoe sind am Freitagmittag bei einem Zusammenstoß einer Lok mit einem Zug mehrere Menschen verletzt worden. Die Zahl der Verletzten könne möglicherweise auch zweistellig werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag in Flensburg. Es gebe den Erkenntnissen zufolge keine Toten und keine Schwerverletzten. Mir sind keine Personen mit lebensgefährlichen Verletzungen gemeldet worden. Mindestens zehn Rettungswagen wurden an den Unfallort geschickt.