Prozess wegen Gullydeckel-Diebstahlserie beginnt

Mehr zum Thema

RTL

Verhaltene Aussichten am Arbeitsmarkt: Daten erwartet Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Erwerbslosenzahl für Mecklenburg-Vorpommern im Monat Oktober bekannt. Angesichts der deutlich eingetrübten Stimmung in der Wirtschaft gehen Experten davon aus, dass der Arbeitsmarkt auch im Nordosten nicht wie sonst von der üblichen Herbstbelebung profitieren wird. Schon im September war die Arbeitslosenzahl deutlich weniger zurückgegangen als in früheren Jahren. Insbesondere für Langzeitarbeitslose wurde es wieder schwieriger, einen Job zu finden.

17-Jähriger niedergestochen: Prozess wegen versuchten Mordes Wegen versuchten Mordes an einem Jugendlichen müssen sich ab heute zwei Beschuldigte vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Der blutige Vorfall soll sich Ende Juni in einem Tunnel am Bahnhof Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ereignet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Tatverdächtigen das Opfer damals spätabends mit einem Messer angegriffen und den am Boden liegenden, schwer verletzten Jugendlichen noch gegen den Kopf getreten haben. Dabei wurde dem 17-Jährigen das Handy gestohlen.