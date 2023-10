Prozess wegen Gullydeckel-Diebstahlserie: Beginn 2. November

Mehr zum Thema

Tankstelleneinbruch: Unbekannte fahren mit Auto in Geschäft Unbekannte sind im Landkreis Rostock erneut mit einem Auto in eine Tankstelle hineingefahren, um etwas zu stehlen. Der Blitzeinbruch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen an der Bundesstraße 105 am Ortsrand von Kröpelin, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch diese Tankstelle sei - wie in den bisherigen Fällen in der Region - nachts unbesetzt gewesen. Der Alarm sei beim Wachschutz aufgelaufen, der dann die Polizei alarmiert habe. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, wird aber vorerst auf mehrere Tausend Euro geschätzt.