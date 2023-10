Prozess wegen Einbrüchen: Fünf Angeklagte, 127 Fälle

Mehr zum Thema

Großkundgebung von Verdi zu Novelle des Postgesetzes Mit einer Großkundgebung mit Tausenden angemeldeten Teilnehmern will die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag (13.00 Uhr) in Berlin für gute Arbeitsbedingungen und Jobsicherheit in der Post- und Paketbranche protestieren. Hintergrund ist eine geplante Reform des Postgesetzes, die die Bundesregierung umsetzen will. Die Novellierung des Postgesetzes darf nicht zu einer wirtschaftsliberalen Novelle werden, teilte Verdi zuvor mit. Eine Ausweitung des Wettbewerbs im schrumpfenden Briefmarkt würde über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ausgetragen.