Prozess um Verwahrung für „Horrorhaus“-Täter vertagt

Landwirte leiden unter Preisdruck und schlechten Böden Zunehmender Preisdruck und schlechte Böden - Landwirte nicht nur in Deutschland sehen das derzeit als größte Herausforderungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Technologiezulieferer Continental im Vorfeld der am Sonntag beginnenden Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover. 72 Prozent der Befragten in fünf Ländern gaben dabei an, dass das Thema Preisdruck bei Ihnen täglich präsent sei. Während sie für ihre Erzeugnisse auf den Weltmärkten immer niedrigere Preise erzielen, steigen die Ausgaben für Energie, Dünger und Personal weiter an, so die Autoren der Studie. Befragt wurden Landwirte in Deutschland, Frankreich, Brasilien, Japan und den USA.