Prozess um Vergewaltigung nach Rollen- und Fesselspielen

Mehr zum Thema

„Vogel des Jahres“ 2024 wird gekürt Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz oder Wespenbussard - wer wird Vogel des Jahres 2024? Das wollen die Naturschutzverbände Nabu und LBV am Donnerstag bekanntgeben. Wie in den Vorjahren war erneut die Bevölkerung aufgerufen, im Internet für einen der fünf Kandidaten zu stimmen. Die Wahl endet um 11.00 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt.

Bayerns de Ligt in der Warteschleife: „Schmerzen noch groß“ Im Abwehrzentrum herrscht beim FC Bayern weiter Personalnot. Matthijs de Ligt fehlt auch in Kopenhagen und kehrt wohl erst nach der Länderspielpause zurück.