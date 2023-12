Prozess um Überfall auf Großbäckerei wird fortgesetzt

Mehr zum Thema

Wetter im Norden bleibt bis zum Wochenende winterlich Schneefälle, Kälte und Dauerfrost: In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen winterlich. Es geht winterlich weiter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag der Deutschen Presse-Agentur. Das reißt jetzt so schnell nicht ab. Ein Tief sorge für diese winterlichen Verhältnisse. Es schneie in Hamburg und in Teilen Schleswig-Holsteins, vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals.