Prozess um Totschlagsversuch gegen drei Männner beginnt

Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen drei Männer wegen eines gewalttätigen Angriffs in Hofheim in Taunus. Sie sollen einen 22-Jährigen unter anderem mit einem Messer und Pfefferspray attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 26-Jährigen und dem 29-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Motiv für die Tat im September 2020 soll der Ärger der Männer darüber gewesen sein, dass sie zuvor wegen eines Streits aus einer Shisha-Bar geworfen worden waren. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst acht Verhandlungstage bis Ende Januar terminiert.