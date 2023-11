Prozess um Selbstjustiz endet mit 750 Euro Strafe

Mehr zum Thema

Brand in WDR-Gebäude - Keine Verletzten Bei Bauarbeiten im Keller des Archivhauses des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Der Rauch habe sich zuerst vom Untergeschoss bis in den dritten Stock und von dort aufgrund der Verbindungsschächte bis ins 13. Obergeschoss ausgebreitet, sagte eine Sprecherin der Kölner Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.