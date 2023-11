Prozess um Schadenersatz nach Unfall bei Flugprüfung

Mehr zum Thema

24-Jähriger gerät in Gegenverkehr: zwei Schwerverletzte Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Staatsstraße im Landkreis Unterallgäu sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden: ein 24-jähriger Autofahrer und eine 61 Jahre alte Autofahrerin. Beide seien nicht lebensbedrohlich verletzt und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen, wie die Polizei am Abend mitteilte.