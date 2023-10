Prozess um Mordversuch: Beschuldigter mit Drogensucht

Mehr zum Thema

Technische Universität Nürnberg begrüßt erste Studierende An der Technischen Universität Nürnberg sind am Dienstag die ersten acht Studierenden begrüßt worden. Wir sind begeistert, so viele talentierte Studierende aus aller Welt begrüßen zu dürfen, sagte Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel. Er freue sich auf die interkulturelle Perspektive, die die Studierenden in Nürnberg einbringen werden.