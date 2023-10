Prozess um Mord an Studentin soll bis Weihnachten dauern

Die 23 Jahre alte Studentin hatte sich am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 auf den Heimweg von dem Aschauer Club Eiskeller gemacht. Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche etwa zehn Kilometer entfernt im Fluss Prien. Rund sechs Wochen nach der Tat wurde der junge Mann festgenommen.

Der Angeklagte hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er soll in der Nacht als Jogger unterwegs gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die junge Frau auf dem Heimweg vom Eiskeller verfolgt, aus sexuellen Motiven überfallen und schwer verletzt in den Bärbach geworfen haben, der in die Prien mündet. Sie soll ertrunken sein. Das Gericht habe nun zu überprüfen, ob das, was die Staatsanwaltschaft seinem Mandanten vorwerfe, sich so zugetragen habe, sagte der Verteidiger des jungen Mannes, Harald Baumgärtl.