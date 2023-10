Prozess um Mord an Studentin geht weiter

Mehr zum Thema

Vier grüne Direktmandate im Bezirk Oberbayern Die Grünen haben bei den Bezirkswahlen in Oberbayern vier Direktmandate gewonnen - und damit eines weniger als vor fünf Jahren. Die anderen 27 Direktmandate gingen an die CSU. Die Christsozialen erreichten bei der Wahl am Sonntag 32,47 Prozent der Gesamtstimmen, das ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zu 2018 (31,1 Prozent). Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 18,44 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Endergebnis hervorgeht. Die Direktmandate holte die Partei in vier Münchner Stimmkreisen.

Münchner Bürgermeisterin wechselt zur Deutschen Bahn Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) legt ihr Amt nieder und tritt in die Dienste der Deutschen Bahn. Ende des Jahres werde sie bei der DB in Berlin die Leitung des Bereichs Umwelt und Nachhaltigkeit übernehmen, teilte Habenschaden am Mittwoch mit. Sie habe den Oberbürgermeister informiert, dass sie das Amt der Zweiten Bürgermeisterin und ihr Stadtratsmandat zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederlegen werde.