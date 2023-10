Prozess um Mord:20-Jähriger räumt Tat vor Gericht ein

Mehr zum Thema

Zwei neue Wölfe in Wildgehege im Nationalpark Im Wildgehege des Nationalparks Bayerischer Wald sind zwei junge Wölfe eingezogen. Nach Angaben eines Sprechers stand das Gehege im Tier-Freigelände des Nationalparkzentrums Lusen in Neuschönau seit eineinhalb Jahren leer. Damals war die letzte dort lebende Wölfin gestorben. Die neuen Tiere stammen aus dem Wisentgehege Springe in Niedersachsen.