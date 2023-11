Prozess um Gruppenvergewaltigung: Zehn Urteile erwartet

Mehr zum Thema

SPD- und Grünen-Politiker kritisieren Kubicki für Kreuzfahrt Der Auftritt des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik hat bei Politikern der Koalitionspartner SPD und Grüne für Kritik gesorgt. Jemand, der das Amt des stellvertretenden Bundestagsvorsitzenden ausübt, hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Gerade in Zeiten, in denen wir intensiv über Haushaltsfragen sprechen, ist es da fragwürdig, sich eine Kreuzfahrt sponsern zu lassen.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst setzen Warnstreiks fort Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder setzen am Dienstag in Hamburg ihre Warnstreiks für höhere Löhne fort. Diesmal sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schulen und Schulbehörde zum Ausstand aufgerufen. Um 11.00 Uhr ist eine Versammlung am Dammtorbahnhof geplant. Nicht betroffen von dem Ausstand sind die in Hamburg in großer Zahl verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer, die nicht streiken dürfen. Die Gewerkschaften rufen seit Tagen immer wieder neue Berufsgruppen auf, um ihren Forderungen nach mehr Lohn mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck zu verleihen.