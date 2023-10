Prozess um „Gruppe S.“: Bundesanwaltschaft erhebt Vorwürfe

Mehr zum Thema

Geplante Flüchtlingsunterkunft unter Wasser gesetzt Unbekannte haben eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Feldberg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald unter Wasser gesetzt und damit nach Einschätzung der Polizei zunächst unbewohnbar gemacht. Der Schaden wurde am Samstag bemerkt - da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelte die Staatsschutzabteilung der Freiburger Kripo, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Männer wegen mutmaßlichem Einbruch an Autos im Gefängnis Zwei Männer sind wegen des Verdachts, mehr als 30 Einbrüche an Autos begangen zu haben, verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. Der 27-Jährige und 28-Jährige waren bereits - zusammen mit einem dritten Mann - im September identifiziert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Damals wurden bei Durchsuchungen Beweise gefunden.