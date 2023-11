Prozess um Erpressung von Pädophilen per Messengerdienst

Mehr zum Thema

Roland Kaiser kann sich eigenes Swing-Album vorstellen Roland Kaiser (71), seit Jahrzehnten erfolgreich im Schlagergenre, kann sich einen Ausflug in den Swing vorstellen. Ich bin ja ein großer Fan des sogenannten Rat Packs um Dean Martin und Sammy Davis Jr. Ich könnte mir durchaus ein eigenes Album dazu vorstellen. Meine Plattenfirma hat mir schon ihr Ok. gegeben, sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch zögert der Sänger und Songschreiber. Er sei sich nicht sicher, wie sein Publikum das sieht. Ist es das, was die Menschen hören wollen? Oder mache ich das für mich? Ich gucke mal, sagte Kaiser. Ein abschließendes Nein gebe es dazu von ihm nicht.

Kölner Hauptbahnhof am Sonntag für Zugverkehr gesperrt Die Bahn errichtet am Knotenpunkt Köln mit großem Aufwand ein neues elektronisches Stellwerk. Es soll den Hauptbahnhof fit für den zunehmenden Zugverkehr machen. Wegen der Bauarbeiten kommt es am Sonntag zu starken Einschränkungen für Reisende.