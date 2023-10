Prozess um Autos demolierende Kühe: Vergleich angelegt

In einem Prozess um Autos demolierende Kühe hat das Landgericht München II einen Vergleich zwischen den Streitparteien angelegt. Ein Wanderer fordert dort mehr als 8500 Euro für die Reparatur seines Autos. Das hatte er - wie mehrere seiner Freunde auch - bei einem Wandertrip auf dem ausgewiesenen Parkplatz einer Wanderhütte des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) geparkt. Dort wurde es von einer Horde Kühe demoliert.

Hätte der Mann damit rechnen müssen - oder hätte der Parkplatzbetreiber auf die Rindergefahr hinweisen müssen? Dazu haben Kläger und Beklagte am Freitag unterschiedliche Auffassungen vertreten. Während der Mann sagte, er habe zwar gewusst, dass Kühe auf der angrenzenden Wiese herumlaufen - aber nicht, dass sie auf sein Auto losgehen könnten, hielt der Anwalt der Gegenseite das für nicht glaubwürdig.

Er stellte sogar in den Raum, einen Gutachter zu der Frage anzuhören, wie alt die Kuhfladen sind, die auf Fotos von den demolierten Autos zu sehen sind: Vielleicht kann man ja anhand der Lichtbilder feststellen, wie alt die waren. Der Anwalt habe nämlich den Verdacht, dass die Kuhfladen schon da gewesen sein könnten, als der Mann sein Auto dort parkte. Damit habe er gewusst, dass Kühe sich auf dem Parkplatz aufhalten - und somit eine Mitschuld.

Die Richterin sah das anders. Selbst wenn der Mann gewusst habe, dass Kühe dort unterwegs sind, bedeute das noch lange nicht, dass er davon ausgehen muss, dass diese ihm das Auto zerbeulen. Ich sehe das eher wie jemand, der nicht in den Alpen groß geworden ist. Sie regte einen Vergleich der Streitparteien an - und eine Zahlung von knapp 6500 Euro an den Kläger. Darauf konnten diese sich allerdings zunächst nicht einigen. Bis zum ersten Dezember haben sie nun Zeit, das noch zu tun. Sollte es nicht zu einem Vergleich kommen, wird das Gericht dann voraussichtlich per Beweisbeschluss einen Gutachter bestellen, der sich auskennt mit der Frage, welche Schäden Tiere an Autos verursachen können - und welche gegebenenfalls vorher schon da waren.

Bis dahin könnte es in einem ähnlich gelagerten Fall auch schon ein obergerichtliches Urteil geben. Denn der Mann, der am Freitag vor Gericht zog, ist nicht der einzige, dessen Auto Kuhspuren davontrugen. Auch mehrere seiner Wanderfreunde haben geklagt, einer von ihnen bereits vor dem Oberlandesgericht (OLG) München.