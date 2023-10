Prozess im Eigeltinger Fall ohne Leiche beginnt im November

Mehr zum Thema

Demos zum Gaza-Krieg am Freitag und Samstag in Karlsruhe In Karlsruhe sind am Freitag und Samstag zwei Veranstaltungen geplant, die den Nahost-Konflikt nach dem Angriff der Hamas auf Israel thematisieren. Wie die Stadt Karlsruhe am Freitag mitteilte, wollen sich am Abend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr rund 300 Teilnehmer unter dem Motto Kundgebung für Palästina am Marktplatz treffen. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Heidenheim-Coach: „Wir sind alles andere als der Favorit“ Die Favoritenrolle nimmt Trainer Frank Schmidt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim vor dem Spiel gegen den kriselnden FC Augsburg nicht an. Wir sind natürlich immer grenzenlose Optimisten, aber auch Realisten und wir gehen als alles andere als Favoriten in dieses Spiel, sagte der Coach zwei Tage vor der Heimpartie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Zumal der Trainerwechsel beim FCA Schmidts Planungen beeinflusst. Was die Analyse vom Gegner angeht, ist das schwierig, sagte er. In Augsburg übernahm in der Länderspiel-Pause Jess Thorup für den freigestellten Enrico Maaßen.