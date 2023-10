Prozess gegen Herzmediziner: Mit Leben und Tod gespielt?

Ein Facharzt der berühmten Charité in Berlin steht unter dem Verdacht, zwei Patienten getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ließ ihn unter Mordverdacht verhaften. Das Gericht hält ein anderes Motiv für möglich.

Der Berliner Oberarzt wurde aus der Untersuchungshaft in den Saal geführt: Nach dem Tod zweier Patienten steht in Berlin ein Herzmediziner der Charité - Berlins traditionsreichem Universitätsklinikum - wegen Totschlags vor Gericht. Der 56-Jährige soll einen 73-jährigen Schwerstkranken im November 2021 mit überdosierten Medikamenten getötet haben. Im Juli 2022 soll so auch eine Patientin - ebenfalls 73 Jahre alt - auf der kardiologischen Intensivstation der Charité zu Tode gekommen sein. Nach meinem Eindruck hat jemand Gott gespielt, sagte Nebenklage-Anwältin Galina Rolnik am Dienstag am Rande des Prozesses. Sie vertritt die Ehefrau des 73-Jährigen.

Der angeklagte Arzt war am 8. Mai dieses Jahres wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes verhaftet worden und befindet sich seitdem in Haft. Von der Klinik war der 56-jährige Deutsche bereits im August 2022 freigestellt worden, als es einen ersten Verdacht gab. Mitangeklagt ist eine 39 Jahre alte Krankenschwester, die in der Intensivmedizin tätig ist.