Prozess gegen Geiselnehmer startet wohl kommenden Februar

Mehr zum Thema

Kohlund plant Bühnenauftritte mit Krimi-Partnerin Klink Schauspieler Christian Kohlund (73) und seine Partnerin in der ARD-Serie Der Zürich-Krimi, Ina Paule Klink (43), planen mehr gemeinsame Bühnenauftritte. Weil Kohlunds Musikpartner bei seinem Lesungsprogramm Lebensblues ausgefallen war, hatte er Klink zuletzt spontan eingeladen, eigene Songs bei seinen Lesungen zu präsentieren.

Lichtermeer und Leckereien: Weihnachtsmärkte locken Besucher Die Weihnachtsmärkte im Südwesten werden in diesem Jahr voraussichtlich wieder Millionen Menschen anziehen. Besucher haben die Qual der Wahl: Sie können Glühwein in historischer Kulisse genießen - oder sogar unter Tage.