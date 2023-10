Prozess gegen Brüder: Angeblicher Anschlagsplan in Schweden

Mehr zum Thema

Regensburger Schule nach Bombendrohung geräumt Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Montag eine Schule in Regensburg geräumt. Etwa 400 Schülerinnen und Schüler seien in einer nahe gelegenen Schule in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Mehrere Polizeihunde seien bei der Absuche des Gebäudes im Einsatz, der am Vormittag noch andauerte. Zunächst hatte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet.

FC Bayern in Istanbul: Es geht auch im Rekordserien Für den FC Bayern München geht es im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) bei Galatasaray Istanbul fast schon standesgemäß auch um Rekorde. Seit 36 Gruppenspielen ist der deutsche Fußball-Serienchampion ungeschlagen, zuletzt gab es 15 Siege nacheinander in der Gruppe; beides sind Rekordmarken. Die letzte Niederlage - ein 0:3 bei Paris Saint-Germain - liegt sechs Jahre zurück.