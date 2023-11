Prozess gegen Arzt wegen Totschlags: Zeugin erwartet

Mehr zum Thema

BR Volleys mühen sich in Herrsching zum Tiebreak-Sieg Die Berlin Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den ersten kleinen Rückschlag erlitten. Bei den Volleys Herrsching gewann der deutsche Meister am Montag in München zwar mit 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 17:25, 15:12), musste aber wegen der beiden verlorenen Sätze erstmals einen Punkt abgeben. Marek Sotola verwandelte am Ende den dritten Matchball.

CDU-Bürgermeister von Hohen Neuendorf wieder gewählt Der Bürgermeister der Stadt Hohen Neuendorf im Kreis Oberhavel, Steffen Apelt von der CDU, ist am Sonntag wieder gewählt worden. Er setzte sich nach dem vorläufigen Endergebnis mit 51,1 Prozent der Stimmen durch, wie die Stadt am Abend mitteilte. Apelt ist seit 2016 Bürgermeister der rund 27.000 Einwohner großen Stadt. Der parteilose Einzelbewerber Michael Gerlach kam am Sonntag auf 29 Prozent der Stimmen, die Grünen-Kandidatin Franziska Reichel erreichte 19,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 51,9 Prozent.