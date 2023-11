Prozess: Erpressung mit erfundener Minderjähriger

Mehr zum Thema

Polizist verursacht Unfall mit drei Verletzten Ein Polizist am Steuer eines Streifenwagens hat in Ingolstadt einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 28 Jahre alte Beamte habe beim Abbiegen während einer Einsatzfahrt einen anderen Wagen übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Zusammenstoß am Sonntag seien der Polizist und seine Kollegin sowie der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt worden.

Verdacht auf Rauschgifthandel: 77-Jährige mit Sohn verhaftet Eine Frau von 77 Jahren und ihr 45 Jahre alter Sohn sind wegen des Verdachts auf großangelegten Rauschgifthandel in Fürth festgenommen worden. Gegen beide seien Haftbefehle ergangen, teilte die Polizei am Montag in Fürth mit.