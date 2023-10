Protschka: Chrupalla fällt für Wahlkampf in Bayern wohl aus

Angesichts des Krankenhaus-Aufenthalts von AfD-Bundeschef Tino Chrupalla geht der bayerische Landeschef Stephan Protschka davon aus, dass Chrupalla für den Wahlkampf-Endspurt ausfällt. Am Samstag hätte ich eigentlich einen gemeinsamen Auftritt mit ihm in Niederbayern gehabt, sagte Protschka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach aktuellem Stand wird er bis zur Wahl wohl keine Auftritte mehr wahrnehmen können. Laut einem Sprecher der AfD-Landtagsfraktion steht auch die Teilnahme Chrupallas an der Wahlparty in München am Sonntagabend auf der Kippe. Am Sonntag ist Landtagswahl in Bayern.

AfD-Chef Tino Chrupalla wurde am Donnerstag nach Angaben seines Büros weiterhin intensivmedizinisch in einem Ingolstädter Krankenhaus behandelt. Er liege weiterhin auf der Intensivstation, sei aber nach wie vor ansprechbar, sagte ein Sprecher. Er sprach von einer Einstichstelle. Es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper, die Polizei ermittele. Konkreter wurde er auf Nachfrage nicht.

Was genau zur Krankenhaus-Einweisung Chrupallas führte, blieb zunächst unklar. Chrupalla hatte am Mittwoch eine Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt besucht. Vor Beginn einer geplanten Rede musste er hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und kam dann in die Klinik. Die Polizei hatte mitgeteilt, dass zu diesem Zeitpunkt eine offensichtliche Verletzung nicht erkennbar gewesen sei.

Weiter teilte die Polizei mit: Um die näheren Umstände dieses medizinischen Vorfalls abzuklären, wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt sagte am Donnerstagmorgen, es gebe keinen neuen Erkenntnisstand. Die Polizei hat demnach weiterhin keine Hinweise auf einen tätlichen Angriff aus dem Publikum auf den AfD-Chef. Soweit bisher bekannt, hätten sich die Ereignisse hinter der Bühne abgespielt. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte von einem tätlichen Vorfall gesprochen.