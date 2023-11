Protestkundgebung bei Chemieunternehmen Schirm in Schönebeck

Mehr zum Thema

Vandalismus nach Pogrom-Gedenken: Borris verurteilt Tat Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Pogromnacht hatte die Stadt Magdeburg ein Blumengebinde am Mahnmal der zerstörten Synagoge niedergelegt. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, wurde dieses kurz darauf entwendet. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) verurteilte den mutmaßlichen Diebstahl als einen nicht hinnehmbaren Akt des Vandalismus. Sollte es sich tatsächlich um eine politisch motivierte Straftat handeln, sei die klare Botschaft, dass dies nicht hingenommen werde.