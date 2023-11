Proteste vor Auftritt von Till Lindemann in Düsseldorf

Der Solo-Auftritt von Rammstein-Frontsänger Till Lindemann in Düsseldorf ist am Freitagabend von Protesten begleitet worden. An einer Demonstration nahmen nach Polizeiangaben rund 150 Menschen teil. Nach Angaben eines Behördensprechers gab es keine besonderen Vorkommnisse. Lindemann gastierte mit seinem Solo-Album Zunge.

Der 60-Jährige stand in den vergangenen Monaten im Zentrum von Vorwürfen, die er zurückgewiesen hatte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen gegen den Rockstar eingestellt.

Die Band Rammstein hatte die Fans gebeten, sich nicht an Vorverurteilungen zu beteiligen. Bereits bei den jüngsten Konzerten der Rammstein-Tournee gab es kleinere Proteste. Am Donnerstagabend hatten rund 600 Menschen in Leipzig gegen das Konzert von Lindemann dort protestiert.