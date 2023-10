Proteste in Neukölln: Haftbefehle und weitere Demos verboten

Die Polizei war am Freitagabend erneut deutlich auf den Straßen in Neukölln zu sehen. Bei kühlem Regenwetter waren allerdings wenige Menschen unterwegs. Zudem hatte in der Sonnenallee nach Beobachtungen eines dpa-Reporters ein Großteil der Geschäfte, Bäckereien und Lokale geschlossen.

An einigen Scheiben hingen Zettel mit der Überschrift Generalstreik in deutscher, englischer und arabischer Sprache. Darin wurde dazu aufgerufen, als Zeichen der Solidarität mit Palästina Geschäfte nicht zu öffnen. Verschiedene pro-palästinensische Organisationen hatten in den vergangenen Tagen den Aufruf in sozialen Medien geteilt. Damit sollte auch der Unmut darüber verdeutlicht werden, dass die palästinensische Solidaritätsbewegung von der Polizei und staatlichen Behörden systematisch mit allen Mitteln schikaniert und kriminalisiert werde. Auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hatte den Aufruf in einer Instagram-Story geteilt.