Proteste gegen Konzert von Till Lindemann in Leipzig

Förderpreis für Demokratie für Verein Alter Gasometer Der Verein Alter Gasometer in Zwickau ist mit dem sächsischen Förderpreis für Demokratie 2023 ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Vier weitere Initiativen erhielten Anerkennungspreise in Höhe von 1000 Euro. Bei der Auswahl der Preisträger habe die Jury in diesem Jahr einen klaren Fokus auf anhaltendes und standhaftes Engagement gegen Rechtsextremismus gelegt, teilte die Amadeu Antonio Stiftung am Donnerstag mit. Vor den Landtagswahlen 2024 herrsche in Sachsen eine aufgeheizte Stimmung.

Monitoring für Personalsituation in der Pflege geplant Sachsen will die Personalsituation in der Pflege und in der Gesundheitslandschaft in einem Monitoring genauer unter die Lupe nehmen. Erste Ergebnisse erwarten wir bereits Mitte nächsten Jahres, einen vollständigen Abschluss Ende 2025, kündigte Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag an. Zuvor hatte sich der Landtag mit einem Antrag der Koalitionsfraktionen zu dem Thema befasst. Vor allem die aktuelle Situation sowie die Bedarfsprognosen seien wichtig, um tragfähige Pflegestrukturen in den Regionen zu unterstützen, hieß es.