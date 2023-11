Proteste für bessere Bezahlung an Hochschulen in Hessen

Mit Protestaktionen an mehreren hessischen Hochschulstandorten wollen an diesem Montag Beschäftigte und Studierende für eine bessere Bezahlung eintreten. Für die 12.000 Hilfskräfte an hessischen Hochschulen gelte kein Tarifvertrag, dies müsse sich dringend ändern, forderte Simone Claar, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Hessen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Die GEW kritisiert zudem, dass wissenschaftliche Hilfskräfte häufig wiederholt befristete Verträge erhielten. Trotz langer Diskussionen und Selbstverpflichtungen auf Arbeitgeberseite hat sich kaum etwas getan. Deshalb wollen wir jetzt endlich verbindliche Tarifregelungen für die hessischen Hochschulen vereinbaren, erläuterte Claar.

Aktionen in Hessen soll es bei dem bundesweiten Hochschulaktionstag im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder am Montag in Kassel, Gießen, Marburg, Frankfurt und Darmstadt geben. Aufgerufen hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen. Darunter sind neben der GEW unter anderen die Gewerkschaft Verdi, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Juso-Hochschulgruppen und das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss).