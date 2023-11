Protestaktion Knöllchenfreier Tag in Hamburg

Mehr zum Thema

Sechsjähriges Kind stürzt aus sechstem Stock in Wohnhaus Ein sechs Jahre altes Kind ist am Freitag aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eilbek gestürzt. Das Kind sei unter Wiederbelebungsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nähere Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls gab es zunächst nicht.