Protest gegen Polizeigewalt nach Schüssen auf 19-Jährigen

Nach Schüssen auf einen 19 Jahre alten Autofahrer im vergangenen Juni ist am Samstag in Herford zum zweiten Mal gegen Polizeigewalt demonstriert worden. Laut Polizeiangaben nahmen rund 1000 Menschen an der Kundgebung teil. Alles ganz friedlich, sagte eine Sprecherin am Nachmittag.

Zu dem Protest hatte die Herforder Antifa-Szene aufgerufen, die unter anderem Gerechtigkeit und unabhängige Ermittlungen forderte. Auf Transparenten war zu lesen: Die Polizei lügt!

Hintergrund ist ein Polizeieinsatz vom 3. Juni in Bad Salzuflen, bei dem Beamte im Laufe einer Verfolgungsjagd 34 Schüsse auf einen 19-Jährigen abgegeben hatten. Der junge Mann wird wahrscheinlich querschnittsgelähmt bleiben, wie Innenminister Herbert Reul (CDU) im Sommer im Innenausschuss des Landtags gesagt hatte.