Promi enttarnt? Mega-Panne bei „The Masked Singer“

Ups, so war das nicht geplant! In der jüngsten Ausgabe von „The Masked Singer“ durfte der Kiwi als erster Act auftreten. Während der Promi unter dem gefiederten Kostüm Patrick Swayzes Song „She's Like the Wind“ performte, kam es zu einem folgenschweren Missgeschick: Die Kiwi-Maske rutschte dem Star kurzerhand vom Kopf – und für Bruchteile einer Sekunde war das Gesicht des Promis zu sehen. Der Teilnehmer konnte die Situation gerade noch so retten, indem er das Kopfteil blitzschnell wieder zurück in seine Position zog.

