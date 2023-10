"Promi Big Brother": Peter Klein soll als Bewohner feststehen

Die kommende Staffel von "Promi Big Brother" könnte den Rosenkrieg zwischen Peter Klein (56) und seiner Ex Iris Klein (56) auf eine völlig neue Ebene hieven. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Peter Klein an der nächsten Ausgabe der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teilnehmen. Das habe das Blatt aus dem privaten Umfeld des Stiefvaters von Daniela Katzenberger (37) erfahren, der zuletzt seine Karriere als Schlagersänger auf Mallorca ankurbelte.

Peter Klein machte vor allem am Rande des diesjährigen Dschungelcamps Schlagzeilen. Die Begleitung von Lucas Cordalis (56), der Ehemann von Daniela Katzenberger, freundete sich in Australien mit Yvonne Woelke (41) an. Die Schauspielerin Woelke begleitete ihrerseits Freundin Djamila Rowe (56) nach Down Under. Den beiden wurde eine Affäre nachgesagt, die sie beide jedoch bestritten. Dennoch kam es in der Folge zur Trennung zwischen den Eheleuten Peter Klein und Iris Klein (56), der Mutter von Katzenberger.

Obwohl Woelke und Peter Klein zuletzt gemeinsame TV-Auftritte hatten, zum Beispiel in "Wettkampf in 4 Wänden", soll Woelke nicht als Kandidatin bei "Promi Big Brother" mit von der Partie sein, berichtet die "Bild" überdies.

Noch gibt es weder bestätigte Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother", noch einen genauen Sendetermin. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news gab der Sender jedoch im August bekannt, dass die neue Staffel "Ende des Jahres" gezeigt werden würde. In dem Statement sagte eine Sat.1-Sprecherin außerdem, dass in diesem Jahr "vieles neu und doch so vertraut" werden würde.

In der letztjährigen Staffel setzte sich der Boxmanager Rainer Gottwald (57) unter anderem gegen Katy Karrenbauer (60), Micaela Schäfer (39) oder Jörg Knör (64) durch. Die Show wurde im November und Dezember 2022 gezeigt.

