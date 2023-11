Lese-Tipp: „Promi Big Brother 2023“: Kandidaten, Sendetermine, Stream & Co.

Mit ihrem Einzug in das „Promi Big Brother“-Haus versetzte Iris Klein ihren ahnungslosen Verflossenen Peter am Montag (20. November) regelrecht in einen Schock. Zwei Wochen lang muss das zerstrittene Ex-Paar auf engstem Raum aushalten. Und eins ist klar: Iris hat noch eine Rechnung offen.

Bereits in Folge zwei des Reality-TV-Formats packt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) bei ihren Mitbewohnern über ihre Trennung aus. „Es gab ja für ihn nur Familie oder Karriere im TV – und er hat sich entschieden“, platzt es aus ihr heraus. Nachdem Mitstreiter Dominik Stuckmann (31) nachhakt, ob Peter die Fremdgeh-Geschichte in Australien Anfang des Jahres für den Karriereschub genutzt habe, stellt Iris klar: „Genau.“

Doch was treibt Iris nach all dem Drama ausgerechnet in den TV-Container zu ihrem Ex? „Es war ja eine öffentliche Schlammschlacht und ich wills öffentlich beenden. Ich will die Scheidung. Ich will mein eigenes Geld behalten“, so ihre Erklärung. Auf Rückfrage holt sie weiter aus: „Er will ja hunderttausend Euro für die Scheidung. Der unterschriebt die Papiere nicht gratis.“