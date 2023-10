Promi-Beauty-Ärztin Dr. Emi feiert Traumhochzeit auf Mallorca - mit besonderer Rolle für Sylvie Meis

Der weißen Farbe ist sie treu geblieben, aber SO hat man sie bislang noch nicht gesehen. In einem wunderschönen und sehr kreativen Zweiteiler mit langer Schleppe hat Dr. Emi Arpa (so ihr voller Name) ihrem Partner Bast Dahlem das Jawort gegeben. Ihre stargespickte Hochzeit haben die beiden vor einer traumhaften Kulisse auf der beliebten spanischen Insel Mallorca gefeiert – und das drei Tage lang! „Der schönste Tag meines Lebens – diese Hochzeit hat all meine Erwartungen übertroffen. Danke an alle, die dabei waren und an meine unfassbare Community, die sich so sehr mit mir und uns freut“, schrieb sie zu einer Foto-Reihe auf Instagram.

Und auch die anwesenden Gäste scheinen bei den Feierlichkeiten auf der Finca Serena Mallorca die Zeit ihres Lebens gehabt zu haben. „Mausi, mein Herz so voll. Ich habe die wunderschönste Hochzeit erlebt! Ich liebe euch beide so sehr!!!!!“, kommentierte Sylvie Meis (45) die Fotostrecke der Star-Dermatologin. Ja, sie war nicht nur einer der glücklichen Gäste, sondern auch Brautjungfer von Dr. Emi. Außerdem soll die Moderatorin mit einem Plus One die ausgelassenen Feierlichkeiten genossen haben. Dabei soll es sich um keinen Geringeren als den niederländischen Multi-Millionär Wim Beelen (47) gehandelt haben, der laut Bild ihr neuer Freund sein soll. Wer ebenfalls anwesend war, sehen Sie in unserem Video.