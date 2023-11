Projekte aus Klimafonds müssen weiter finanziert werden

Mehr zum Thema

Feuer in Einfamilienhaus: Vier Menschen leicht verletzt Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die Familie mit zwei Kindern musste am Sonntagabend mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zusätzlich sperrten die Beamten wegen der starken Rauchentwicklung die hinter dem Haus verlaufende Bahnstrecke für rund eineinhalb Stunden.