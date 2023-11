Projekt soll freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen fördern

Mehr zum Thema

Mädchen zu Nacktfotos animiert: Acht Jahre Haft gefordert In einem Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern über soziale Medien hat die Hamburger Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung des 23-Jährigen habe sich für eine geringere Strafe ausgesprochen, teilte die Gerichtspressestelle am Donnerstag mit. Das Urteil soll am Montag von der Großen Strafkammer am Landgericht verkündet werden.