Projekt gegen Rechtsextremismus an Schulen wird fortgesetzt

Mehr zum Thema

Botanischer Garten bis Dezember an Werktagen tagsüber zu Der Botanische Garten Berlin bleibt in den kommenden Tagen an Werktagen tagsüber geschlossen. Grund seien Personalstreiks und Baumaßnahmen, teilte ein Sprecher der Freien Universität am Montag mit. Der Botanische Garten gehört zur Uni. Die Christmas Garden-Veranstaltungen mit bunten Lichtinstallationen fänden regulär statt, hieß es. Laut Angaben auf der Webseite des Botanischen Gartens war der Montag (20. November) der erste Tag, an dem die Anlage tagsüber zu blieb. Die aufgeführten Schließtage reichen bis 1. Dezember.

Raser unter Drogen will mit „Fremdurin“ Polizei austricksen Auf der Flucht vor der Polizei ist ein junger Mann in Berlin-Spandau mit einem Auto, aber ohne Führerschein in einem Gartenpool gelandet. Außerdem stand er Samstagnacht unter Drogen und wollte daher die Polizei mit Fremdurin austricksen, wie sie am Montag mitteilte. Zuvor hatte er Blaulicht und Sirene der Polizei den Informationen zufolge erstmal ignoriert, hielt dann kurz an, um beim Aussteigen der Polizisten aus dem Streifenwagen wieder loszurasen. Schließlich endete die Fahrerflucht aber in einem Swimmingpool in einem Garten.