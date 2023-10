Programm der Heimattage wird ab 2027 gestrafft

Mehr zum Thema

Vorfahrt missachtet - Mitfahrer tödlich verunglückt Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 im Landkreis Freudenstadt tödlich verunglückt. Das Auto war in der Nacht zum Mittwoch bei Horb am Neckar mit einem Lastwagen kollidiert, nachdem es dem Sattelzug die Vorfahrt genommen hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.