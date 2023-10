Probleme durch Mäuse in Sachsen-Anhalts Wäldern

Mehr zum Thema

Vierter Jahrestag des Halle-Anschlags: Gedenken an die Opfer In Halle wird am Montag an die Opfer des antisemitischen und rechtsextremen Terroranschlags vor vier Jahren erinnert. Im Hof der Synagoge ist eine Gedenkzeremonie geplant. Dazu wird neben Bürgermeister Egbert Geier und dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet. Um 12.03 Uhr - der Zeitpunkt, zu dem damals der Anschlag begann - sollen stadtweit die Kirchenglocken läuten. Straßenbahnen sollen stoppen, in den Fahrzeugen und an Haltestellen soll über das Gedenken informiert werden.

Sachsen-Anhalts FDP-Chefin: Agenda in Berlin überdenken Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens ist enttäuscht vom Abschneiden der Liberalen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern - sie fordert Konsequenzen. Trotz guter Arbeit in den Parlamenten und einem engagierten Wahlkampf bleiben die Zahlen hinter unseren Erwartungen zurück, erklärte Hüskens am Sonntagabend. Es ist in beiden Ländern zudem nicht zu übersehen, dass die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundespolitik sich in den Wahlergebnissen niederschlägt.