Pro-palästinensische Demos: Sachsen unterstützt Polizei

Mehr zum Thema

Kritik an Kretschmer wegen Worten zu Migranten und Schulen Sachsen hat große Mühe, die wachsende Zahl von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in den Schulen unterzubringen. Es mangelt an Lehrern, es mangelt an Platz. Über die Ursachen streitet die Koalition.

Köpping ermuntert Rentner zu Anträgen für Härtefallfonds Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat in Frage kommende Rentnerinnen und Rentner ermuntert, Anträge auf eine Zahlung aus dem Härtefallfonds des Bundes zu stellen. Bisher seien weniger Anträge gestellt worden, als man erwartet habe, erklärte die Ministerin am Donnerstag in Dresden. Ich bitte daher alle möglicherweise Betroffenen, sich über die Anspruchsvoraussetzungen zu informieren und gegebenenfalls einen Antrag auf Auszahlung der Leistung zu stellen. Sie haben noch bis zum 31. Januar 2024 Zeit dafür. Die Frist war verlängert worden.