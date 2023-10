Pro-palästinensische Demos aufgelöst: Polizisten verletzt

Mehr zum Thema

Asmik Grigorian singt „Salome“ in Hamburger Neuproduktion Die litauische Opernsängerin Asmik Grigorian übernimmt die Titelrolle in der Oper Salome von Richard Strauss, die heute an der Staatsoper Hamburg Premiere feiert. Regie führt der russische Regisseur Dmitri Tschernjakow, es dirigiert Generalmusikdirektor Kent Nagano. In der Rolle des von Salome begehrten Propheten Jochanaan ist der Bassbariton Kyle Ketelsen zu erleben. Weil Jochanaan ihr Werben zurückweist, fordert Salome von ihrem Stiefvater Herodes den Kopf des Propheten. Bei den Salzburger Festspielen hatte Grigorian in der Partie ihren internationalen Durchbruch. Der Fernsehsender Arte überträgt die Premiere.