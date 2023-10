Pro-palästinensische Demo in Karlsruhe

Mehr zum Thema

Falschgeld im Schwarzwald im Umlauf - Polizei warnt Eine Frau soll in Schramberg-Sulgen (Landkreis Rottweil) versucht haben, in einem Geschäft mit Falschgeld zu bezahlen. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die 66-Jährige, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.