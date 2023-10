Pro-Palästina-Demo auf selbem Platz wie Israel-Demo

Mehr zum Thema

Entspannte Situation an Flughäfen und auf Straßen in NRW Das Ferienende in NRW wird gewöhnlich von Rückreisestress auf vollen Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen begleitet. Am Samstag erschien die Lage vergleichsweise moderat - bei Sonnenschein waren überwiegend entspannte Gesichter zu sehen.

Deutlich mehr Teilnehmer an Pro-Palästina-Demo als erwartet Zu einer pro-palästinensischen Demonstration sind in Düsseldorf wesentlich mehr Menschen gekommen als erwartet. Es seien 50 Teilnehmer für die Veranstaltung unter dem Motto Freies Palästina angemeldet gewesen, aber etwa 700 gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag in der NRW-Landeshauptstadt. Mit zahlreichen Palästina-Fahnen zogen die Menschen durch die Stadt. Auf Transparenten standen Slogans wie Menschenrechte stehen allen Menschen zu... Save Gaza (Rette Gaza). Die Stimmung sei emotional gewesen, aber es habe bisher keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, sagte die Polizeisprecherin.